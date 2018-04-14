تأييد دولي واسع للضربات الغربية على الأسد

أعربت تركيا وعدة دول غربية اليوم السبت، عن دعمها للضربات الغربية على النظام السوري.

واعتبرت أنقرة أن #الضربات_الغربية_على_الأسد تشكل "رداً مناسباً" على الهجوم الكيمياوي الذي وقع قبل أسبوع في مدينة دوما بالقرب من دمشق.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نرحب بهذه العملية التي تعبر عن ضمير البشرية جمعاء في مواجهة هجوم #دوما الذي تجمع المؤشرات على تحميل النظام السوري مسؤوليته".

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فجر السبت ضربات عسكرية على أهداف للنظام رداً على هجوم كيمياوي نفذه النظام السوري في #دوما قرب دمشق.

وشددت أنقرة على أن هجوم دوما الذي وقع في السابع من نيسان/إبريل "يشكل جريمة ضد الإنسانية".

وأضاف بيان الوزارة أن "النظام السوري الذي يقوم بترهيب شعبه منذ أكثر من سبع سنوات بأسلحة تقليدية وكيمياوية، لديه ماض مثقل بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب". وتابع أن "ضمير الأسرة الدولية ليس لديه أي شك في ذلك".

في سياق متصل، عبّر رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو عن دعمه للضربات ضد نظام الأسد.

بدورها، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن دعم بلادها لـ"أي تدخل عسكري مناسب وضروري في سوريا". معتبرةً أن الضربات الغربية في سوريا كانت استجابة "ضرورية وملائمة" للهجوم الكيمياوي بدوما.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي أيضاً عن دعمه لقرار التحالف الثلاثي في ضرب النظام السوري. وشدد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على أنه "يجب أن يكف النظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيمياوية".