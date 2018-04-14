شاهد مقاتلات بريطانية وفرنسية ضربت مواقع الأسد

بثت الرئاسة الفرنسية اليوم السبت، فيديو على "تويتر" عرض ما وصفه بطائرات حربية من طراز رافال تقلع للمشاركة في عملية استهدفت منشآت للأسلحة الكيمياوية تابعة لحكومة النظام السوري.

ولم يحدد قصر الإليزيه المكان الذي أقلعت منه الطائرات ولم يذكر تفاصيل أخرى. لكن لاحقاً تردد أن هذه المقاتلات أقلعت من فرنسا.

وبُث الفيديو بعد فترة وجيزة من إصدار الرئيس إيمانويل #ماكرون أمراً بالتدخل العسكري في سوريا إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا.

إلى ذلك، تبث "العربية.نت" فيديو للمقاتلات البريطانية وهي تشارك بالضربات التي استهدفت مواقع تابعة لرئيس #النظام_السوري، بشار الأسد، منها مقر الحرس الجمهوري ومراكز أبحاث "كيمياوية" ومقر الفرقة الرابعة.