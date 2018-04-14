صور لدمشق خلال الضربة الغربية

أظهرت صور جديدة العاصمة السورية دمشق خلال الغارات المشتركة التي شنتها أميركا وبريطانيا وفرنسا على مواقع للنظام السوري.

واستهدفت غارات نفذتها الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا مركز البحوث العلمية وقواعد ومقرات عسكرية في دمشق ومحيطها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت تردد دوي تفجيرات ضخمة في العاصمة وفق "فرانس برس".

وتزامن تنفيذ هذه الضربات مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب من البيت الأبيض عن "عملية عسكرية مشتركة مع فرنسا وبريطانيا جارية" في سوريا. ووعد أن تأخذ العملية "الوقت الذي يلزم"، مندداً بالهجمات الكيمياوية "الوحشية" التي شنها النظام السوري على مدينة دوما قبل أسبوع.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "قصف التحالف الغربي استهدف مراكز البحوث العلمية وقواعد عسكرية عدة ومقرات للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في دمشق ومحيطها". بينما اكتفى التلفزيون التابع للنظام السوري بالإشارة إلى "أنباء عن استهداف مركز البحوث العلمية في برزة" في شمال شرق دمشق.

إلى ذلك، أعلن تلفزيون النظام السوري أن "التحالف المؤيد لسوريا" تصدى للهجوم وذلك في إشارة إلى أن إيران وروسيا ربما تساعدان في الدفاع عن #سوريا.