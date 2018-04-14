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ضربة غريبة تستهدف قاعدة لحزب الله في القسير

المصدر: العربية.نت
مناصرون لحزب الله والأسد في القصير (أرشيفية)
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استهدفت إحدى الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فجر اليوم السبت على النظام السوري، موقعاً لحزب الله في #القصير، حسب ما نقله باحث أميركي في مجال مكافحة الإرهاب عن مصادر محلية.

وكتب تشارلز ليستر على حسابه على "تويتر" أن الضربة استهدفت قاعدة رئيسية لحزب الله في القصير القريبة جداً من الحدود السورية اللبنانية.

واعتبر ليستر أن هذا يشكل تطورا مهما، مرجحاً أن تكون أول ضربة أميركية على حزب الله في المطلق، ورسالة قوية لإيران.

يذكر أن ميلشيا #حزب_الله تولت القتال ضد المعارضة السورية في منطقة القصير السورية الحدودية مع لبنان، وسيطرت عليها.

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