ضربة غريبة تستهدف قاعدة لحزب الله في القسير

استهدفت إحدى الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فجر اليوم السبت على النظام السوري، موقعاً لحزب الله في #القصير، حسب ما نقله باحث أميركي في مجال مكافحة الإرهاب عن مصادر محلية.

وكتب تشارلز ليستر على حسابه على "تويتر" أن الضربة استهدفت قاعدة رئيسية لحزب الله في القصير القريبة جداً من الحدود السورية اللبنانية.

واعتبر ليستر أن هذا يشكل تطورا مهما، مرجحاً أن تكون أول ضربة أميركية على حزب الله في المطلق، ورسالة قوية لإيران.

NEW - local sources claim missile strikes have hit a major #Hezbollah base in Al-Qusayr, near the #Lebanon border.



That’d be a very significant development - the first (I believe) U.S. strike *ever* on Hezbollah & a potent message to #Iran. — Charles Lister (@Charles_Lister) April 14, 2018

يذكر أن ميلشيا #حزب_الله تولت القتال ضد المعارضة السورية في منطقة القصير السورية الحدودية مع لبنان، وسيطرت عليها.