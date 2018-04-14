غوتيريس لـ"الحدث": لا حلول عسكرية للأزمة في سوريا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجمعة، إنه يشعر بقلق بالغ من التطورات في #سوريا، مؤكداً أن المنطقة تعيش حالياً في مرحلة حرب باردة و لا توجد قنوات للتهدئة.

وفي حديث خاص لقناة "الحدث" من نيويورك حول الأزمة السورية، قال غوتيريس إنه لا يوجد اتفاق على تحديد آلية محاسبة للمسؤول عن استخدام #الأسلحة_الكيمياوية، مؤكداً أنه "لا حلول عسكرية للأزمة في سوريا".

وقال الأمين العام إن فرنسا تقدمت بمقترح لتقييد الفيتو في القرارات المتعلقة بجرائم ضد الإنسانية.

وحول المملكة العربية السعودية، قال غوتيريس إن الرياض تعلب دوراً هاماً في العالم، مضيفاً: "نشعر بالارتياح من التغيرات الأخيرة" في المملكة.

وحول ميليشيا الحوثي، قال غوتيريس: "نتفهم القلق السعودي ونرى ضرورة نزع أسلحة الحوثيين الثقيلة".

وحول القضية الفلسطينية، قال غوتيريس إن حل الدولتين هو الذي يسمح لمستقبل آمن للفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفاً أنه لابد من استئناف العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.