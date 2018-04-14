فرنسا: ضربات سوريا استهدفت الكيمياوي بصواريخ موجهة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون ليل الجمعة السبت أن فرنسا شاركت في العملية العسكرية مع الولايات المتحدة وبريطانيا في سوريا، مشيراً إلى أن الضربات الفرنسية "تقتصر على قدرات النظام السوري في إنتاج واستخدام الأسلحة الكيمياوية".

وبعيد ضربات قبيل فجر السبت في منطقة العاصمة السورية، قال الرئيس الفرنسي في بيان "لا يمكننا التساهل مع الاعتياد على استخدام الأسلحة الكيمياوية".

وأضاف أن "الوقائع ومسؤولية #النظام_السوري ليسا موضع شك" بشأن مقتل "عشرات الرجال والنساء والأطفال" في هجوم "بالسلاح الكيمياوي" في دوما في السابع من نيسان/إبريل.

السبت ٧ نيسان/ابريل ٢٠١٨ في دوما، وقع عشرات الرجال والنساء والأطفال ضحايا مجزرة بالسلاح الكيميائي. لقد تم اجتياز الخط الأحمر. بالتالي امرت القوات الفرنسية بالتدخل. pic.twitter.com/Earf4suGmF — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) ١٤ أبريل، ٢٠١٨

وتابع أن "الخط الأحمر الذي حددته فرنسا في أيار/مايو 2017 تم تجاوزه. لذلك أمرتُ القوات المسلحة الفرنسية بالتدخل هذه الليلة في إطار عملية دولية تجري بتحالف مع الولايات المتحدة وبريطانيا وتستهدف الترسانة الكيمياوية السرية للنظام السوري".

ونشر ماكرون بعد ذلك على تويتر صورة له وهو يترأس اجتماعاً في الإليزيه مع وزيرة الدفاع فلورانس بارلي وأبرز مستشاريه الدبلوماسيين والعسكريين.

وأوضح بيان الإليزيه أن "فرنسا وشركاءها سيستأنفون اعتباراً من اليوم جهودهم في الأمم المتحدة لإقامة آلية دولية لتحديد المسؤوليات ومنع الإفلات من العقاب وأي رغبة بتكرار ذلك من جانب النظام السوري".

وأكد أن "أولويات فرنسا ثابتة منذ 2017: إنهاء مكافحة تنظيم #داعش وإتاحة الفرصة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين وبدء آلية جماعية للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع لتتوصل سوريا إلى السلام أخيراً والعمل من أجل استقرار المنطقة".

وأضاف ماكرون "سأواصل هذه الأولويات بتصميم في الأيام والأسابيع المقبلة".

وأعلن الرئيس الفرنسي أنه بموجب الدستور "سيحصل نقاش برلماني بعد قرار تدخل قواتنا المسلحة في الخارج".

إلى ذلك، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان السبت أن العملية العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا "مشروعة" و"متكافئة ومحددة الأهداف".

وقال لودريان في إعلان في قصر #الإليزيه مع وزيرة الدفاع فلورانس بارلي إن "التصعيد الكيمياوي غير مقبول في سوريا".

من جانبها، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية إن الضربات الجوية الفرنسية استهدفت المركز الرئيسي للأبحاث الكيمياوية في سوريا ومنشأتين أخريين.

وأوضحت بارلي أن صواريخ موجهة أطلقت على سوريا بالتنسيق مع القوات الأميركية والبريطانية، وهدف تلك الصواريخ هو منع النظام السوري من استخدام السلاح الكيمياوي.