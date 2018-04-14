ماتيس: لم ننسق مع الروس في ضربات سوريا

أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أنه لم يكن هناك أي تنسيق مع #روسيا بشأن الضربات في سوريا.

لكن الوزير الأميركي قال خلال مؤتمر صحافي من #البنتاغون إنه تم التنسيق مع الروس فقط لتفادي التصادم في الأجواء السورية.

وأوضح ماتيس أن الغارات استهدفت القواعد العسكرية التي استخدمت في الهجمات الكيمياوية في سوريا، مضيفاً: نبذل جهدنا لتفادي سقوط مدنيين خلال الضربات في سوريا.

وقال: استخدمنا ضعف عدد الأسلحة مقارنة بضربات العام الماضي، إلا أن #ماتيس نفى أن تكون هناك خطط لشن هجمات إضافية ضد مواقع النظام السوري.

بدوره، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "قصف التحالف الغربي استهدف مراكز البحوث العلمية وقواعد عسكرية عدة ومقرات للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في #دمشق ومحيطها". بينما اكتفى التلفزيون التابع للنظام السوري بالإشارة إلى "أنباء عن استهداف مركز البحوث العلمية في برزة" في شمال شرق دمشق.