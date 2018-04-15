عقوبات أميركية جديدة غدا على موسكو بسبب الأسد

ذكرت السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة، نيكي هيلي، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تعد عقوبات جديدة على #روسيا بسبب دعمها المتواصل لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقالت هيلي في مقابلة مع برنامج واجه الأمة الذي تبثه شبكة (سي.بي.إس) إن وزير الخزانة ستيفن منوتشين سيعلن العقوبات غدا الاثنين.

وأضافت "ستؤثر بشكل مباشر على الشركات التي تتعامل مع المعدات المتصلة بالأسد واستخدام الأسلحة الكيمياوية".

وفي مقابلة أخرى مع فوكس نيوز قالت هيلي، إنه لن تكون هناك أية مفاوضات مباشرة مع #نظام_الأسد في سوريا.

وأكدت هيلي أن بلادها لن تسحب قواتها من #سوريا إلا بعد أن تحقق أهدافها.

وفي حديث مع فوكس نيوز اليوم ذكرت هيلي 3 أهداف للولايات المتحدة، وهي ضمان عدم استخدام الأسلحة الكيمياوية بأي شكل يمكن أن يعرض مصالح الولايات المتحدة للخطر، وهزيمة #تنظيم_داعش وضمان وجود نقطة مراقبة جيدة لمتابعة ما تقوم به إيران.

وقالت "هدفنا أن تعود القوات الأميركية للوطن لكننا لن نسحبها إلا بعد أن نتيقن من أننا أنجزنا هذه الأمور".