انفجار بمنطقة تواجد ميليشيات إيران وحزب الله بريف حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء السبت، بسماع دوي انفجار بمنطقة تسيطر عليها قوات #النظام_السوري في ريف #حلب، مؤكداً وقوع انفجار قوي في منطقة جبل عزان بريف حلب الجنوبي.

وأضاف المرصد أن الانفجار وقع في منطقة تواجد ميليشيات إيران وحزب الله الموالية للنظام السوري، مضيفاً أن المعلومات الأولية تشير إلى تحليق طائرات أو صواريخ في جبل عزان بحلب قبل الانفجار.

وأفاد المرصد بأن هناك أنباء عن خسائر بشرية جراء الانفجار في جبل عزان بريف حلب الجنوبي، مضيفاً أن ناشطين أكدوا تحليق طائرة فوق منطقة الانفجار في ريف.

من جانبه، أكد رئيس المرصد السوري رامي عبد الرحمن، في مداخلة مع قناة "العربية"، إن منطقة الانفجار هي قاعدة تمركز للميليشيات الإيرانية في ريف #حلب.