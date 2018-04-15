بوتين: ضرب سوريا مجدداً سيحدث فوضى في العلاقات الدولية

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد من أن توجيه الغرب ضربات جديدة على سوريا سيحدث "فوضى" في العلاقات الدولية، وذلك بعد هجوم منسق السبت نفذته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وقال بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن #روحاني إنه "إذا تكررت أفعال مماثلة في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة فإن هذا سيحدث من دون شك فوضى في العلاقات الدولية"، بحسب بيان للكرملين.

وأضاف البيان أن الرئيسين "اعتبرا أن هذا العمل غير القانوني يلحق ضرراً بالغاً بإمكانات التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا".

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فجر السبت ضربات عسكرية على مواقع للنظام السوري رداً على هجوم كيمياوي في دوما بالغوطة الشرقية اتهمت الدول الغربية #النظام_السوري بتنفيذه.

وندد بوتين السبت "بشدة" بهذه الضربات معتبراً أنها "عمل عدواني ضد دولة سيدة تشكل رأس حربة في #مكافحة_الإرهاب"، وفق قوله.