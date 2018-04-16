ماي: الأسد استخدم السلاح الكيمياوي 4 مرات ضد شعبه

قالت رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي، الاثنين، إن النظام السوري استخدم السلاح الكيمياوي ضد الشعب السوري 4 مرات.

وأضافت ماي في جلسة بالبرلمان أن تدخلنا في #سوريا لا يتعلق بالحرب الأهلية أو تغيير #النظام_السوري بل لوقفه عن استخدام السلاح الكيمياوي.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية إن المؤشرات تدل على تورط النظام السوري بهجوم دوما الكيمياوي، لافتة إلى أن الضربة في سوريا قوضت قدرات النظام السوري الكيمياوية.

وأشارت ماي إلى أن #روسيا اعترضت تحركات مجلس الأمن للتحقيق في استخدام الكيمياوي بسوريا، وتابعت "لم نشارك في الضربة على النظام السوري لتلبية طلب الرئيس #ترمب فقط وإنما لأنه الصواب".

وأوضحت ماي أن الضربة كانت مبنية على معلومات استخباراتية دقيقة، وأعلنت أن #بريطانيا ستركز الآن على دعم العملية السياسية الأممية بشأن سوريا.