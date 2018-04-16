وزير خارجية بريطانيا: الحرب السورية ستستمر

قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين، إن الحرب السورية ستستمر بشكلها المروع والبائس. وأضاف "لكن الضربات الجوية أوضحت أن العالم فرغ صبره من الهجمات الكيمياوية".

وأضاف إن الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا لن تغير مسار الحرب ولكنها كانت طريقة لإظهار أن العالم فرغ صبره على الهجمات الكيماوية.



وتابع قائلا للصحفيين عند وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي "من المهم جدا التشديد على أنها ليست محاولة لتغيير دفة الحرب في سوريا أو لتغيير النظام".

وكان جونسون أكد أمس الأحد، أنهم سيواصلون الضغط على الأسد من أجل الجلوس إلى طاولة التفاوض. وأضاف في تصريحات صحافية "لا يسعنا الجزم بأن رئيس النظام السوري بشار الأسد ما زال يمتلك أسلحة كيمياوية".

وأكد أن "الضربات على سوريا لن تغير دفة الصراع".

الصراع السوري بحاجة إلى حل

من جانبه قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الاثنين إن الصراع السوري بحاجة إلى حل يتم التوصل إليه عبر التفاوض وتشارك فيه كل القوى في المنطقة، مضيفاً أنه لا يتخيل أن يكون شخص استخدم أسلحة كيمياوية ضد شعبه جزءاً من هذه العملية.

وأضاف رداً على سؤال عما إن كان الرئيس السوري بشار الأسد يمكن أن يكون جزءا من حل الأزمة في سوريا "لا يمكن أن يتخيل أحد أن يكون شخص يستخدم الأسلحة الكيمياوية ضد شعبه جزءا من هذا الحل".

وأبلغ الصحافيين عند وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ببروكسل "سيكون هناك حل يشارك به جميع من لهم نفوذ في المنطقة".