"حظر الأسلحة": بعثة الخبراء لم تدخل دوما حتى الآن

قالت منظمة حظر السلاح الكيمياوي إن مفتشيها لم يدخلوا بعد إلى #دوما.

وأعلن مدير منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، الاثنين، أن خبراء في هذه الأسلحة لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى مدينة #دوما السورية في #الغوطة_الشرقية، للتحقيق في هجوم مفترض بالغاز السام.

وقال أحمد أوزمجو، مدير المنظمة، خلال جلسة طارئة تعقدها المنظمة "لم ينتشر الفريق بعد في دوما".

وأضاف أن المسؤولين الروس والسوريين "أبلغوا الفريق أنه لا تزال هناك قضايا أمنية معلقة يجب الانتهاء منها قبل الانتشار".

من جهة أخرى، أعلنت المنظمة أن السلطات في نظام #الأسد قد عرضت عليها الاستماع إلى 22 شاهداً من دوما.

مخاوف أميركية من روسيا

وكان مبعوث #الولايات_المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية قد قال إن هناك مخاوف من أن تكون روسيا قد أفسدت موقع الهجوم بأسلحة كيمياوية في مدينة #دوما السورية.

ودعا المبعوث المنظمة إلى التحرك لمواجهة استعمال أسلحة سامة محظورة.

من جانبه، نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين مزاعم مبعوث الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بأن #روسيا ربما أفسدت موقع هجوم كيمياوي مشتبه به في مدينة #دوما السورية.

وتابع في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ٍسي) "أؤكد أن روسيا لم تفسد الموقع".

وأضاف السفير الأميركي كينيث وارد في تصريحات اطلعت عليها رويترز: "تأخر كثيرا هذا المجلس في إدانة الحكومة السورية على ممارستها #الإرهاب الكيمياوي والمطالبة بالمحاسبة الدولية للمسؤولين عن تلك الأفعال البشعة".

بريطانيا: استخدام وحشي

من جهته، قال مبعوث #بريطانيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إن فشل المنظمة في التصرف إزاء سوريا يخاطر "بمزيد من الاستخدام الوحشي للأسلحة الكيمياوية".

وأضاف مبعوث #بريطانيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أن المنظمة سجلت 390 ادعاء باستخدام أسلحة كيمياوية في سوريا منذ 2014.

وقال المبعوث البريطاني بيتر ويلسون "حان الوقت لكل الدول الأعضاء في هذا المجلس التنفيذي لاتخاذ موقف... فشل المنظمة في التصرف ومحاسبة الجناة يخاطر بمزيد من الاستخدام الوحشي للأسلحة الكيمياوية في سوريا وخارجها".

اجتماع طارئ

وبدأت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، الاثنين، اجتماعا طارئا حول الهجوم المفترض بالأسلحة الكيمياوية على مدينة دوما السورية، كما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس.

وقال مصدر دبلوماسي إن الاجتماع "بدأ للتو" في مقر المنظمة في لاهاي بعد وصول المشاركين وبينهم سفيرا روسيا وفرنسا لبحث الهجوم الكيمياوي المفترض الذي وقع في 7 نيسان/إبريل وحمل الغرب #دمشق مسؤوليته.

الاتحاد الأوروبي يصرّح

كذلك دعا #الاتحاد_الأوروبي روسيا وإيران إلى المساعدة في منع استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.

وقال الاتحاد الأوروبي في تصريحات لاجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية اطلعت عليها رويترز "الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الدول، خاصة روسيا وإيران، لاستخدام نفوذها لمنع أي استخدام آخر للأسلحة الكيمياوية، خاصة من جانب النظام السوري".

موسكو تتع