أميركا: النظام السوري قصف دوما بغازي الكلور والسارين

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن لديها معلومات عن استخدام النظام السوري غازي #الكلور والسارين في الهجوم الكيمياوي على مدينة #دوما في #الغوطة الشرقية.

وقالت الوزارة إنها تعتقد أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية لم يدخلوا حتى الآن موقع الهجوم الكيمياوي في دوما.

وأعلنت روسيا، الاثنين، أن مفتشي المنظمة سيدخلون إلى دوما يوم الأربعاء القادم.

وشنت أميركا وبريطانيا وفرنسا هجمات السبت الماضي استهدفت مراكز إنتاج الأسلحة الكيمياوية في #سوريا.

وتتهم دول الغرب، كل من #روسيا وسوريا بإعاقة دخول المفتشين إلى دوما إلى حين تطهير الموقع من أي آثار محتملة لأسلحة كيمياوية.