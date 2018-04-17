فرنسا تخصص 50 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في سوريا

أعلن الرئيس الفرنسي، #إيمانويل_ماكرون، الاثنين، أن بلاده ستقدم 50 مليون يورو (61.9 مليون دولار) للمساعدات الإنسانية العاجلة لسوريا وذلك بعد اجتماع مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية في باريس.



وقال ماكرون على "تويتر": "جمعت هذا المساء منظمات غير حكومية عاملة على الأرض في سوريا. ستشكل #فرنسا برنامجا للطوارئ بقيمة 50 مليون يورو للتصدي للوضع الإنساني".



وذكر مكتب الرئيس الفرنسي أنه سيتم تخصيص الأموال لمنظمات غير حكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة تعمل على الأرض في سوريا منها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.



وشاركت أكثر من 20 منظمة غير حكومية في الاجتماع مع ماكرون في قصر #الإليزيه، منها أكشن إيد و #الصليب_الأحمر وكير.



وتشير تقديرات #الأمم_المتحدة إلى أن نحو 13 مليون شخص بينهم 6 ملايين طفل بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في سوريا.