إسرائيل استهدفت صواريخ إيرانية متطورة في التيفور

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نقلاً عن مسؤولين بالاستخبارات أن الغارة الإسرائيلية على قاعدة التيفور الجوية في سوريا الأسبوع الماضي، قد استهدفت منظومة دفاع جوي إيرانية متطورة، وليس مجرد هجوم على طائرة من دون طيار.

وأفادت الصحيفة في تقريرها المنشور الأربعاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو قد أعطى الأوامر بشن الهجوم بعدما تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك على أمل منع إيران من استخدام بطارية مضادة للطائرات ضد المقاتلات الإسرائيلية التي تنفذ غارات بسوريا.

واعترف مسؤول عسكري إسرائيلي في تصريحات صحافية مطلع هذا الأسبوع باستهداف بلاده لقاعدة التيفور، وقال: "إنها المرة الأولى التي نهاجم فيها أهدافا إيرانية حية من منشآت وأشخاص".

وأفادت "وول ستريت جورنال" بأن إيران بدأت في تعزيز دفاعاتها في أعقاب التصعيد الذي حدث جراء إرسالها طائرة من دون طيار إلى الأجواء الإسرائيلية، وأسقطت إسرائيل الطائرة وانتقمت بشن غارات داخل سوريا، والتي أسقطت خلالها مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف – 16".

وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي إن الحادثة "فتحت حقبة جديدة"، مضيفاً: "إنها المرة الأولى التي تقوم فيها #إيران بشيء ما ضد إسرائيل وليس عن طريق وكلائها".

وكشفت الصحيفة الأميركية أن #إسرائيل تعقبت طائرة إيرانية تحمل منظومة الدفاع الصاروخية "Tor" من طهران إلى التيفور، وتحركت إسرائيل سريعاً لتدميرها قبل تثبيتها، بحسب مسؤولي الاستخبارات.

وقتل سبعة إيرانيين من #فيلق_القدس بـ"الحرس الثوري"، ومن بينهم قائد وحدة الطائرات من دون طيار العقيد مهدي دهقان.