تقارير تنفي رواية النظام: اعترضوا الضربة بصاروخين فقط

نشر موقع ديلي بيست تقريراً قال فيه إن الضربات الأميركية الفرنسية البريطانية على نظام الأسد أظهرت الدفاع الجوي التابع للنظام في حالة عجز وشلل شبه تام.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين قولهم إن النظام لم يستطع أن يواجه هذه الصواريخ سوى بصاروخي دفاع جويين فقط، نافين الرواية التي صرح بها النظام والروس معاً وقالا فيها إنهم اعترضوا 71 صاروخاً.

كما شدد التقرير على أن ردة فعل معظم أنظمة الدفاع الجوي التابعة للنظام جاءت متأخرة للغاية وبعد أن سقطت جميع صواريخ الدول الثلاث على أهدافها.

كذلك أرجع خبراء عسكريون الأداء المتواضع للدفاع الجوي التابع للنظام إلى تهالك منظوماته وتقادمها بشكل كبير.

واستهدفت غارات نفذتها الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا، السبت، مركز البحوث العلمية وقواعد ومقرات عسكرية في دمشق ومحيطها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "قصف التحالف الغربي استهدف مراكز البحوث العلمية وقواعد عسكرية عدة ومقرات للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في دمشق ومحيطها".