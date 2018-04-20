الأسد يرد على تأديب فرنسا له ويعيد لها وسام الشرف!

في خطوة جاءت رداً على الإجراء التأديبي الذي اتخذته الرئاسة الفرنسية، بحق رئيس #النظام_السوري، #بشار_الأسد، عبر إعلانها البدء بإجراءات تأديبية له، تبدأ بحرمانه من وسام الشرف الذي سبق ومنحته إياه باريس، عام 2001، قام الأسد بالمسارعة بردّ الوسام إلى أصحابه، الخميس.

وتقدّم مسؤول بوزارة خارجية النظام السوري، بردّ الوسام، إلى السفارة الرومانية في #دمشق، بصفتها ممثلة للمصالح الفرنسية، وتسلّمت منه الوسام، في شكل رسمي.

وزعم بيان وزارة خارجية الأسد، أن رد الوسام إلى فرنسا، جاء بسبب مشاركة باريس قصفه، مع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، في الأيام الأخيرة. في الوقت الذي لم يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد أن أعلنت فرنسا، البدء بإجراء تجريده من الوسام، كإجراء تأديبي.

وكانت فرنسا قد قررت تجريد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، من وسام الشرف الذي سبق وتقلّده عام 2001، حسب ما ذكره مكتب الرئاسة الفرنسية، الاثنين الماضي، موضحاً أن هذا التجريد، قامت به فرنسا، كإجراء تأديبي له.

وكانت فرنسا جزءا من القوة الغربية التي قصفت مواقع لجيش النظام السوري، في الرابع عشر من الجاري، عقاباً للأسد على قصفه مدينة "دوما" بسلاح كيمياوي.