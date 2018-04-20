مسؤول روسي: لا نعرف إن كانت سوريا ستبقى دولة واحدة!

شككت روسيا، الجمعة، بالوضع النهائي لسوريا. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخرجية قوله إن #موسكو لا تعلم كيف سيتطور الوضع في سوريا، فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة أراضيها.



ونسبت الوكالة إلى ريابكوف قوله لتلفزيون دويتشه فيله "لا نعرف كيف سيتطور الوضع فيما يتعلق بمسألة إن كان من الممكن أن تبقى سوريا دولة واحدة".

وتأتي تلك التصريحات في وقت تسعى فيه قوات النظام إلى استعادة آخر جيوب المعارضة في محيط دمشق، وترحيل مقاتلي المعارضة باتجاه شمال سوريا.

وكان مقاتلو المعارضة بدؤوا الخميس الانسحاب من الضمير وهو جيب شمال شرقي دمشق، بموجب اتفاق مع النظام. وقال مسلحون في جيب #القلمون الشرقي القريب إنهم وافقوا أيضا على الانسحاب.

ومن المتوقع أن يغادر آلاف المدنيين مع مقاتلي المعارضة إلى شمال سوريا قبل أن تعود المنطقتان إلى سيطرة الأسد بموجب اتفاقات على غرار ما حدث في مناطق أخرى بالبلاد مع تقدم قوات النظام.

وبعد استعادة الجيش للغوطة الشرقية هذا الشهر في معركة ضارية بدأت في فبراير واستسلام الضمير والقلمون الشرقي، لن يتبقى سوى جيب يقع جنوب دمشق خارج سيطرة النظام في المنطقة المحيطة بالعاصمة.