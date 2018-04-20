سوريا.. داعش يعلن قبوله الانسحاب من جنوب دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم #داعش أعلن عبر وسطاء التفاوض، عن معاودة قبوله لشروط الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بينه وبين ممثلين عن الروس والنظام حول خروجه من جنوب العاصمة دمشق.

وجاء هذا الاتفاق بعد عمليات قصف مدفعي وصاروخي جوي مكثفة، رافقت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، وتنظيم داعش من جانب آخر في محيط حي التضامن ومحيط مخيم اليرموك بالقسم الجنوبي من العاصمة، في محاولة من قوات النظام للضغط على التنظيم للعودة إلى الاتفاق بعد تعرقل تنفيذه.

من جهة أخرى، أعلنت وسائل إعلام روسية عن اتفاق على وقف إطلاق النار بين النظام وفصائل مسلحة معارضة في يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب شرق دمشق.

وفيما يخص بلدات القلمون، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن اتفاقا جرى بين الروس والمقاتلين ينص على وقف إطلاق النار والبدء بتسليم الأسلحة.. وينص الاتفاق بتكفل الجانب الروسي بتنظيم عملية خروج رافضي الاتفاق للخروج نحو وجهتهم، وتفتيش القوافل.