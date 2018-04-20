لافروف: ترمب دعا بوتين للقائه ولا مواجهة مع أميركا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي #لافروف الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين تلقى دعوة من الرئيس الأميركي دونالد #ترمب لزيارة البيت الأبيض، مضيفاً أن بوتين على استعداد للقاء الرئيس الأميركي.

إلى ذلك، شدد لافروف على أن ترمب وبوتين متفقان 100% على عدم السماح بمواجهة عسكرية بين أميركا وروسيا.

وفي ما يتعلق بالضربة الأميركية على مواقع سورية فجر السبت الماضي، قال إن موسكو أخبرت واشنطن عما تعتبره خطوطاً حمراء في سوريا، مضيفاً أن تلك الضربة لم تتجاوز هذه الخطوط.

كما أشار إلى أن روسيا بعد تلك الضربات الأميركية، لم تعد ملزمة أخلاقياً بعدم تسليم نظام إس-300 الصاروخي لرئيس النظام السوري بشار #الأسد .

يذكر أن تصريحات لافروف أتت بعد لقاء جمع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون اجتمع مع السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنتونوف، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، مساء الخميس.

وقد تناول الاجتماع الأول من نوعه بين مسؤولين رفيعين بعد تدهور العلاقات الروسية الأميركية، مخاوف البلدين وسبل تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال بولتون عقب اللقاء الذي حصل في البيت الأبيض إنه من مصلحة واشنطن وموسكو أن تجمعهما علاقات أفضل، إلا أن ذلك يتطلب التعامل مع قلق أميركا بشأن عدة أمور منها التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية 2016، واستخدام سلاح كيمياوي ببريطانيا، في إشارة إلى عملية تسميم الجاسوس الروسي سكريبال، وكذلك الأوضاع في أوكرانيا وسوريا.