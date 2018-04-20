مسؤول روسي: لا نعرف إن كانت سوريا ستبقى دولة واحدة!

قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن #موسكو لا تعلم كيف سيتطور الوضع في #سوريا فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة أراضيها.

ونسبت وكالة إنترفاكس إلى ريابكوف قوله لتلفزيون دويتشه فيله الألماني إننا "لا نعرف كيف سيتطور الوضع فيما يتعلق بمسألة إن كان من الممكن أن تبقى سوريا دولة واحدة".

تصريحات المسؤول الروسي، يوازيها على الأرض وجود روسي مكثف، مقارنة بوجود أقل للأميركيين والبريطانيين والأتراك، كقوات عسكرية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي #لافروف الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين تلقى دعوة من الرئيس الأميركي دونالد #ترمب لزيارة البيت الأبيض، مضيفاً أن بوتين على استعداد للقاء الرئيس الأميركي.

إلى ذلك، شدد لافروف على أن ترمب وبوتين متفقان 100% على عدم السماح بمواجهة عسكرية بين أميركا وروسيا.

وفي ما يتعلق بالضربة الأميركية على مواقع سورية فجر السبت الماضي، قال إن موسكو أخبرت واشنطن عما تعتبره خطوطاً حمراء في سوريا، مضيفاً أن تلك الضربة لم تتجاوز هذه الخطوط.

كما أشار إلى أن روسيا بعد تلك الضربات الأميركية، لم تعد ملزمة أخلاقياً بعدم تسليم نظام إس-300 الصاروخي لرئيس النظام السوري بشار #الأسد.