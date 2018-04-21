مفتشو الكيمياوي في دوما.. والخوذ البيضاء تكشف مكان الضحايا

أعلنت الخارجية الروسية، السبت أن مفتشي الكيمياوي توجهوا إلى دوما في دمشق اليوم.

وكانت وكالة سبوتنيك الروسية أكدت نقلاً عن مصدرٍ أمني دخول لجنة مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إلى مدينة دوما بريف دمشق.

وأضاف المصدر، أن بعثة استطلاع أمنية تابعة لبعثة التفتيش الدولية دخلت دوما صباح أمس وعاينت المنطقة أمنياً قبيل دخول البعثةِ اليوم".

من جانبه أكد مدير الخوذ البيضاء إبلاغَ فريق المحققين بأماكن دفن ضحايا الهجوم الكيمياوي.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، أمس الجمعة، إن #روسيا تعرقل دخول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إلى موقع الهجوم المزعوم في #دوما السورية.

وكان شاهد عيان من "رويترز" قال إن مركبة تحمل شعار الأمم المتحدة كانت في منطقة قريبة من موقع الهجوم الكيمياوي المزعوم في مدينة دوما السورية، اليوم الجمعة، ترافقها الشرطة العسكرية الروسية.

وقبل أيام تم إعادة فريق أمني من الأمم المتحدة أثناء قيامه باستطلاع في دوما، تمهيدا لزيارة فريق من المفتشين الدوليين التابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.

من جانبه قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا اليوم الجمعة إن المنظمة الدولية تضغط من أجل قيام مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "بإنجاز مهمتهم" في #دوما السورية.