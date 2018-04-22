مجلس الأمن عازم على حسم ملف سوريا في السويد

أعلنت السويد الأحد أن سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن أنهوا اجتماعهم في #السويد واتفقوا على تكثيف الجهود وتجاوز الخلافات للتوصل إلى حل للنزاع في #سوريا.

وقال السفير السويدي لدى الامم المتحدة، أولوف سكوج، ظهر الأحد "هناك اتفاق على العودة بشكل جدي إلى الحل السياسي في إطار عملية جنيف التابعة للأمم المتحدة".

وكان سفراء الدول الـ15 لدى الأمم المتحدة التقوا السبت في باكاكرا المقر الصيفي لداغ هامرشولد الأمين العام الثاني في تاريخ الأمم المتحدة، وتباحثوا في الشؤون الإنسانية في سوريا والأسلحة الكيمياوية.

وتابع السفير السويدي "سنعمل جاهدين الآن وخلال الأيام القادمة، للاتفاق على آلية جدية تحدد ما إذا كانت هذه الاسلحة (الكيمياوية) استخدمت، ومن هو المسؤول عن هذا الأمر".

وأضاف السفير سكوج "لقد كنا قلقين جدا إزاء تفاقم النزاع في المنطقة".

وتابع "بمجرد أن جلس زميلي الروسي فاسيلي (نبنزيا) والسفيرة الأميركي نيكي #هايلي حول طاولة واحدة طيلة يوم ونصف يوم نشأت ثقة مجلس الأمن بحاجة إليها لتحمل مسؤولياته".

من جهته قال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر لوكالة فرانس برس إن هذه الخلوة في بناء أبيض اللون يطل على بحر البلطيق "أتاحت لأعضاء #مجلس_الأمن التخلي عن عملية التسيير الآلية والدخول في نقاش فعلي ومعمق".

وختم السفير الفرنسي قائلا "حاولنا البدء في تحديد مناطق التلاقي الممكنة".