مقتل 36 من داعش في ضربة جوية عراقية بسوريا

قال متحدث باسم الجيش العراقي لرويترز اليوم الأحد إن الضربة الجوية التي نفذها العراق في سوريا يوم 19 إبريل/نيسان أسفرت عن مقتل 36 من متطرفي تنظيم داعش بينهم قادة في التنظيم بسوريا.

وذكر المتحدث العميد يحيى رسول أن "هذه الضربات حققت أهدافها وبحسب معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية فقد تم دك مواقع للعناصر الإرهابية بينها موقع اجتماع لقيادات #داعش الإرهابية، إذ قتل على إثر هذه الضربات 36 إرهابيا".

وكانت طائرات حربية عراقية هاجمت مصنع متفجرات تابعا لتنظيم داعش ومواقع أخرى داخل سوريا يوم الخميس في هجوم جوي نادر عبر الحدود.