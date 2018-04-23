إسرائيل: حياة الأسد مهددة في هذه الحالة

حذر وزير مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاثنين، من أن حياة رئيس النظام السوري بشار #الأسد ستكون مهددة إذا سمح لإيران بشن حرب على إسرائيل انطلاقاً من سوريا.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز من حزب الليكود في شريط فيديو على موقع واينت "إذا سمح الأسد لإيران أو أي جهة أخرى بإعلان الحرب على إسرائيل انطلاقاً من الأراضي السورية، فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة وكافة المخاطر المترتبة على ذلك".

وحذر شتاينتز وهو أيضاً عضو مجلس الوزراء الأمني المصغر الذي يتعامل مع القضايا الاستراتيجية قائلاً "من غير الوارد بالنسبة لنا أن يسمح الأسد بطريقة أو بأخرى بإعلان حرب من بلاده وأن يبقى هو أو نظامه موجوداً، إذ لن يبقى جالساً في قصره بهدوء، وستكون حياته نفسها مهددة".

وأضاف الوزير "أعتقد أن ما يحدث في سوريا قد يكون حاسماً لمستقبلنا وأمننا وآمل ألا تتدهور الأمور لتتطور إلى حرب شاملة" مضيفا "أننا مصممون على منع التواجد الإيراني العسكري على حدودنا الشمالية وآمل أن يكون ذلك واضحاً للإيرانيين ولبشار الأسد، وألا يأخذ على عاتقه المخاطر التي سيندم عليها في المستقبل".

ولا تزال سوريا وإسرائيل رسمياً في حالة حرب رغم أن خط الهدنة في #الجولان بقي هادئاً بالمجمل طوال عقود حتى اندلعت الحرب في سوريا عام 2011.

وشنت الدولة العبرية غارات عدة على أهداف في #سوريا في السنوات الأخيرة.

واعترفت بشن عشرات الضربات الجوية هناك لتوقف ما تقول إنه شحنات أسلحة متطورة مرسلة لميليشيات #حزب_الله اللبناني.