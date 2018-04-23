سوريا.. مناشير للنظام تدعو المدنيين لمغادرة ريفي حمص وحماة



ألقت مروحيات #النظام_السوري مناشير تدعو المدنيين في منطقة ريفي #حمص الشمالي و #حماة الجنوبي إلى مغادرة مواقع المسلحين.

هذا وتدلّ هذه الخطوة على اقتراب عملية عسكرية للنظام في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.

يذكر أنّ الفصائل المسلحة تسيطر على البلدات الواقعة في ريفي حمص وحماة من ضمنها جبهة النصرة سابقاً.

من جهة أخرى، كثف النظام السوري لليوم الرابع على التوالي حملته على مخيم اليرموك والحجر الأسود وأحياء جنوب دمشق لفرض اتفاق إجلاء تم التوصل إليه مع مقاتلي #داعش و #جبهة_النصرة. وقالت مصادر متطابقة إن نحو 6 آلاف مدني فلسطيني عالقون في مخيم اليرموك بسبب المعارك.

يأتي ذلك فيما كشف دبلوماسي لصحيفة الشرق الأوسط أن سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن أنهوا اجتماعهم في السويد حول #الأزمة_السورية واتفقوا على تكثيف الجهود وتجاوز الخلافات للتوصل إلى حل للأزمة.