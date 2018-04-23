لافروف: لم نقرر بعد تسليم سوريا منظومة صواريخ إس-300

قال وزير الخارجية الروسي، #سيرغي_لافروف، اليوم الاثنين، إنه لم يتقرر بعد تسليم #سوريا منظومة #صواريخ_إس-300.

ورفض الكرملين التعليق، الاثنين، على تقارير إعلامية عن اعتزامه تزويد سوريا قريبا بأنظمة صواريخ إس-300، ولكن قال إن الضربة الجوية الغربية على سوريا عكرت الأجواء في المنطقة.

ونقلت صحيفة كومرسانت اليومية عن مصادر عسكرية قولها في وقت سابق اليوم إن روسيا قد تبدأ في تزويد سوريا بأنظمة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات في المستقبل القريب.

وتابعت أن خبراء يعتقدون أن إسرائيل سترد بشكل سلبي على هذا التطور وربما تقصف المنطقة التي يجري نشر أنظمة الصواريخ بها.

وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف يوم الجمعة إن الضربات الجوية الغربية على سوريا هذا الشهر أحلت روسيا من أي التزام أخلاقي يمنعها من إرسال أنظمة الصواريخ لحليفها بشار الأسد.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحافيين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف اليوم رداً على سؤال عن احتمال إرسال أنظمة صواريخ إس-300 لسوريا "الضربة الصاروخية عكرت المناخ بشدة فيما يتعلق بسوريا وعملية السلام السورية. "لحق ضرر كبير بالقانون الدولي وروح القانون الدولي فيما يتعلق بالتعاون".