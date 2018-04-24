إسرائيل تهدد "صواريخ S-300" الروسية في سوريا

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، بتدمير صواريخ S-300 التي وعدت روسيا بتزويدها لجيش النظام السوري في حال وجهت هذه الصواريخ ضد إسرائيل.

وقال ليبرمان في مقابلة مع موقع "Ynet" ونقلتها وكالة (معا) الفلسطينية إن "المهم لنا ألاّ تنشط ضدنا الدفاعات الجوية التي تنقلها روسيا إلى سوريا، وإن تصرفوا ضدنا- فسنتحرك ضدهم".

ونقلت "رويترز" أمس عن دبلوماسي روسي قوله إن مسؤولين إسرائيليين توجهوا بطلب إلى الكرملين بعدم إمداد النظام السوري بمنظومة الدفاع الجوية المتطورة من صواريخ S-300 .

وقال ليبرمان خلال حديثه عن التقارير حول الموضوع "نحن لا نتدخل بشؤون سوريا الداخلية، لكننا لن نسمح لإيران بإغراق سوريا بمنظومات متطورة موجهة ضد إسرائيل، إذا استهدفنا أحدا، فسوف نرد، لا يهم إن كان هناك S-300 أو S-700 أو أي شيء آخر".

وقال ليبرمان خلال المقابلة في الموقع إن الأنظمة الدفاعية الروسية في سوريا لا تنشط ضد إسرائيل، وإن إسرائيل وروسيا يعملون بتنسيق دائم على مدار سنوات وينجحون بتفادي أي احتكاك.

وقال: "من يعمل ضدنا هم السوريون، وعندما عملت الأنظمة السورية ضدنا قمنا بتدميرها".