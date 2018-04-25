استقالات في الائتلاف السوري.. صبرا والأتاسي وخوجة يخرجون

شهد الائتلاف الوطني السوري المعارض، الأربعاء، استقالة كل من الأعضاء #جورج_صبرة ، و #سهير_الأتاسي و #خالد_خوجة .

وجاء في بيان الاستقالة الذي حصلت عليه العربية.نت تعداد للأسباب التي دفعت الأعضاء الثلاثة لاتخاذ مثل تلك الخطوة، وفي مقدمتها الاعتراض على عمل الائتلاف.

وعلل صبرة الأسباب في خطاب استقالته قائلاً إنها جاءت "لأن الائتلاف لم يعد ائتلافنا الذي ولد في 11 / 11 / 2012 ، وحمل أمانة الإخلاص لمبادئ الثورة وأهداف الشعب، ولأن طرائق العمل والتدابير المعتمدة لا تحترم الوثائق والقرارات، ولا تلتزم إرادة الأعضاء والرؤية الوطنية السورية المستقلة، بالإضافة إلى التناقضات الجارية بين مكونات وأعضاء الائتلاف.

في حين رأت الأتاسي أن مسار الحل السياسي بات متطابقا مع المسار الروسي، الذي يعمل على تأهيل منظومة الأسد ومجرمي الحرب ويقوض الحل السياسي.

أما خوجة فأرجع أسباب استقالته إلى عدم استقلالية القرار الثوري، وإيمانه بضرورة استمرارية العمل الوطني خارج إطار الائتلاف.

وأوضح أنه تم التوافق مع صبرة والأتاسي على اتخاذ تلك الخطوة.

يذكر أن الائتلاف سيخوض في الخامس والسادس من شهر مايو المقبل انتخابات من أجل اختيار رئيس جديد له.