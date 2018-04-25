الجهات المانحة لسوريا تتعهد بـ 4,4 مليار دولار

أعلن مسؤول الشؤون الإنسانية والإغاثة في #الأمم_المتحدة، الأربعاء، أن الجهات المانحة لسوريا جمعت خلال مؤتمرها في #بروكسل تعهدات بمستوى 4,4 مليار دولار (3,6 مليار يورو) من المساعدات لعام 2018.

وقال مارك لوكوك خلال مؤتمر صحافي "أتوقع الحصول بنهاية النهار على تعهدات للعام 2018 بمستوى 4,4 مليار دولار".

من جانبه، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على استعداد الأمم المتحدة من أجل المساعدة على إنهاء الحرب في سوريا.

ولفت خلال كلمة ألقاها، الأربعاء، من بروكسل، حيث يُعقد لقاء موسع للدول المانحة، تحت عنوان "مستقبل سوريا والمنطقة"، إلى أن أكثر من 13 مليون سوري يعيشون في ظروف قاسية، في حين يعيش 6 ملايين ونصف المليون خارج بلادهم.

كما حذر من احتمال أن تصبح #سوريا أكبر ما يهدد السلم الدولي، بسبب عدد الميليشيات المنتشرة فيها.

إلى ذلك، أكد أن لا حل عسكرياً في سوريا. وأضاف: "يجب أن تكون سوريا موحدة وغير مقسمة".