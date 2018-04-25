خبراء الأسلحة الكيمياوية يزورون موقعا ثانيا في دوما

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، الأربعاء، أن فريق خبرائها زار موقعا ثانيا للهجوم الكيمياوي في #دوما قرب دمشق.

وقالت المنظمة في بيان: "اليوم قام فريق بعثة تقصي الحقائق بزيارة إلى موقع ثانٍ في دوما وجمع عينات فيه"، وذلك في إطار التحقيق حول هجوم بغاز سام وقع في المدينة يوم 7 نيسان/أبريل الحالي.

وهذه الزيارة للفريق هي الثانية لدوما بعد أن تمكن من الدخول إليها السبت للمرة الأولى منذ وصوله إلى #دمشق في 14 نيسان/أبريل.

وكان النظام السوري، الذي ينفي الاتهامات الغربية بالضلوع في الهجوم الكيمياوي الذي أوقع نحو 40 قتيلا، بحسب مسعفين، دعا منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إلى المجيء لدوما.

وبعدما استعاد النظام السوري مدينة دوما بالكامل من مقاتلي المعارضة في سياق سيطرته على #الغوطة_الشرقية في ختام حصار استمر خمس سنوات وهجوم مدمر أطلقه في 18شباط/فبراير، يركز الآن عملياته على أطراف أخرى لإحكام السيطرة على محيط مدينة دمشق.