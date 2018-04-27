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أنقرة: تحرك تركي ـ أميركي في منبج

المصدر: دبي ـ العربية.نت
وزير الخارجية التركي - أرشيفية
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قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، إن تركيا ستتحرك مع الولايات المتحدة في منطقة #منبج السورية، وذلك عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو في بروكسل.

وأدلى تشاووش أوغلو بهذا التصريح لمحطات تلفزيونية تركية بعد الاجتماع مع بومبيو الذي ذهب مباشرة لمقر #حلف_شمال_الأطلسي اليوم الجمعة بعد 12 ساعة فقط من أدائه اليمين للمنصب.

وقال تشاووش #أوغلو إن فرنسا لا وجود لها في منبج. وأضاف أن تركيا قد تقيم "عروضاً جيدة" من الحلفاء لتزويدها بصواريخ باتريوت أو أنظمة دفاع جوي أخرى.

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