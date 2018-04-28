وصول وحدات فرنسية خاصة إلى قاعدة أميركية بالحسكة

أفادت وكالة الأناضول، نقلاً مصادر محلية في سوريا، بوصول وحدات فرنسية خاصة، مساء الخميس إلى قاعدة أميركية في منطقة رميلان بمحافظة #الحسكة السورية، التي يسيطر عليها مقاتلون أكراد.

ونفت المصادر علمها بنية القوات الفرنسية البقاء في القاعدة من عدمه، مشيرة إلى ازدياد حركة دخول وخروج وحدات عسكرية فرنسية من العراق إلى سوريا.

كما بينت إجراء الجنود الفرنسيين، بمركباتهم المدرعة، مع الجنود الأميركيين دوريات في مدن منبج والرقة وبعض مناطق دير الزور، وذلك برفقة مقاتلين أكراد.

وعلمت الأناضول أن قادة من المقاتلين الأكراد عقدوا اجتماعين مع الجنود الفرنسيين في مدينة منبج.

ويوجد أكثر من 70 عنصراً تابعاً للقوات الفرنسية الخاصة في 5 مناطق شمال سوريا، تحت اسم التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، هي تلة مشتى النور جنوب مدينة عين العرب (كوباني) وناحية صرين، وبلدة عين عيسى وقرية خراب العاشق.

يذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، استقبل في 29 آذار/مارس وفداً من مقاتلين أكراد، تحت مسمى قوات سوريا الديمقراطية.

وعقب الاستقبال، أصدر قصر الإليزيه بياناً، جاء فيه أن ماكرون يرغب في إقامة حوار بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا بدعم من فرنسا والمجتمع الدولي.