معارك دامية بين النظام و"سوريا الديمقراطية" شرق الفرات

اندلعت معارك دامية الأحد في شرق سوريا بين النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية، (وهي كناية عن تحالف عربي كردي تدعمه واشنطن)، ما أدى إلى مقتل 6 من عناصر هذه المجموعة، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام، أنه تم استعادة أربع قرى شرق نهر #الفرات وهي (الجنينة ـ الجيعة ـ شمرة الحصان ـ حويقة المعيشية) التي كانت تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية التي تغلب عليها وحدات حماية الشعب الكردية سيطرت على معظم أنحاء المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات في محافظة دير الزور منذ العام الماضي (2017)، ضمن حملة كبيرة أخرجت تنظيم #داعش من شرق سوريا على الحدود مع العراق.

ونادراً ما تشتبك قوات النظام السوري مع قوات حماية الشعب. وكان النظام ظل بعيداً عن مناطق هذه القوات شرق الفرات، مركزا على استعادة أراض من داعش غرب النهر.