سوريا.. أهالي كفريا والفوعة يرفضون الخروج على دفعات

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان خروج خمس حافلات تقل 200 شخص من مقاتلي هيئة تحرير الشام وعوائلهم من مخيم اليرموك نحو محافظة إدلب.

وعلى الطرف الآخر، لا تزال الحافلات التي دخلت إلى بلدتي #الفوعة_وكفريا شمال شرق إدلب متوقفة منذ صباح أمس الاثنين، جراء اعتراض عدد كبير من أهالي البلدتين المحاصرتين من فصائل المعارضة على الاتفاق ومطالبتهم بخروجهم جميعاً من البلدتين.

وينص الاتفاق الذي أبرم بوساطة روسية على نقل 1500 من أهالي بلدتي #كفريا و #الفوعة ضمن المرحلة الأولى إلى معبر العيس ومن ثم نحو المركز الذي تم تجهيزه في جبرين للإقامة المؤقتة، على الأطراف الشرقية لمدينة حلب.

وفي المقابل ينض الاتفاق على خروج مقاتلي النصرة وعوائلهم من مخيم #اليرموك ونقلهم إلى إدلب، إضافةً إلى الإفراج عن عشرات المحتجزين لديهم.