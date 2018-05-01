سوريا الديمقراطية: معركة جديدة ضد بقايا داعش بدير الزور

أعلنت #قوات_سوريا_الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، بدء معركة جديدة للسيطرة على ما تبقى من جيوب تنظيم #داعش في #دير_الزور.

وقال التحالف الذي يضم فصائل من العرب والأكراد إنه أوقف القتال ضد التنظيم المتشدد بعدما بدأت تركيا هجوما في يناير/كانون الثاني على منطقة عفرين التي يسيطر عليها التحالف في شمال سوريا.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية التي تغلب عليها وحدات حماية الشعب الكردية سيطرت على معظم أنحاء المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات في محافظة دير الزور منذ العام الماضي 2017، ضمن حملة كبيرة أخرجت تنظيم #داعش من شرق سوريا على الحدود مع العراق.

ونادراً ما تشتبك قوات النظام السوري مع قوات حماية الشعب. وقد ظل النظام بعيداً عن مناطق هذه القوات شرق الفرات، مركزا على استعادة أراضٍ من داعش غرب النهر.