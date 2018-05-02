سوريا.. فصائل بحمص توافق على التسوية الروسية

بعد فشل أكثر من اجتماع بين فصائل ريف #حمص الشمالي ولجنة تفاوض روسية، وافقت الفصائل في ريف حمص الشمالي، الأربعاء، على التسوية الروسية التى تنص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط لدى مقاتلي فصائل المعارضة خلال 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق، وخروج جميع الرافضين مع عوائلهم إلى جرابلس وإدلب، بدءاً من السبت المقبل، على أن تدخل الشرطة العسكرية الروسية والشرطة المدنية بعد خروج آخر قافلة.

وبحسب معلومات قناة "الحدث"، فإن كل الشبان الموافقين إلى سن الـ42 سيساقون للتجنيد في صفوف النظام.

كذلك نص الاتفاق، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، على عودة الدوائر الحكومية للعمل، ودخول الشرطة العسكرية الروسية إلى ريفي حماة وحمص.

وخرج ناشطون من ريف حمص في مظاهرات، مساء الثلاثاء، لرفض اتفاق التهجير من مناطقهم.

وشنت قوات النظام سلسلة ضربات جوية، الأربعاء، تركزت معظمها على الريف الشمالي لحمص. كما طالت بعض الضربات مناطق في الريف الجنوبي الشرقي لحماة.

ورصد المرصد استقدام النظام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي تحضيراً لعملية عسكرية في المنطقة واستعادة السيطرة عليها.