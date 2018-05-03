مفتشو الكيمياوي: عينات دوما تعرضت للتلف

بعد حوالي الشهر على #هجوم_دوما، لا يزال مفتشو بعثة تقصي الحقائق في سباق مع الزمن للتحقق من استخدام مواد محظورة في هذا الهجوم.

ويقوم هؤلاء المفتشون باتخاذ خطوة غير مسبوقة، بإخراج جثث بعض الضحايا، وذلك نظراً لأن نحو 100 عينة جُمعت من الموقع تعرضت للتلف بسرعة.

ويؤكد خبراء الأسلحة الكيمياوية أن العينات التي ستؤخذ من الضحايا قد تقدم دليلاً لا يمكن دحضه على ما إذا كان الكلور أو غاز السارين قد استخدم في الهجوم.

ولفتوا إلى أنهم سيأخذون عينات طبية حيوية من الجثث المدفونة بالفعل بعد البحث عن طرق لإخراجها.

وأضافوا أن تقرير بعثة تقصي الحقائق عن دوما قد يستغرق شهراً، نظرا إلى حساسية القضية.