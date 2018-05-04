رئيس الأركان الفرنسي: قوات أميركا لن تنسحب من سوريا

أعلن رئيس أركان الجيوش الفرنسية فرنسوا لوكوانتر أنه "لا يتصور" أن القوات الأميركية ستنسحب من سوريا قبل القضاء على تنظيم داعش، بعد أن تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدة مرات عن رحيلها قريبا.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون "سي نيوز": "في مخططاتي، أولويتي هي هزيمة داعش، وبالتالي أعتقد أننا سنبقى مع الأميركيين. لا أتصور أن الأميركيين سيغادرون قبل هزيمة داعش".

وتشارك فرنسا في المعركة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وفي مطلع نيسان/ابريل، أعلن ترمب أنه يرغب في أن يسحب "في وقت قريب جدا" نحو ألفي جندي أميركي ينتشرون حاليا في سوريا.

من جانب آخر، أكد رئيس أركان الجيوش الفرنسية وجود قوات خاصة فرنسية في سوريا بدون إعطاء المزيد من التوضيحات.

وقال: "نقود الحملة ضد داعش عبر كل السبل بما يشمل القوات الخاصة، وتتكتم فرنسا عادة حول استخدام قوات النخبة هذه في ميدان معارك.

وفي نهاية نيسان/ابريل، كشف وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أن باريس أرسلت في الآونة الأخيرة قوات خاصة كتعزيزات إلى سوريا.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، التحالف الكردي العربي المدعوم من واشنطن، الثلاثاء، إطلاق المرحلة "النهائية" من هجومها على تنظيم داعش في شرق البلاد.

وبحسب تقديرات أشارت إليها قيادة الأركان الفرنسية، فإن حوالي 2000 مسلح من تنظيم داعش لا يزالون متحصنين في آخر معاقل التنظيم.

وإلى ذلك، قال الجنرال لوكوانتر ردا على سؤال حول الاتفاق النووي الإيراني عام 2015: "ليس لدي معلومات تتيح لي القول إن الإيرانيين لا يحترمون" هذا الاتفاق.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، مساء الاثنين، أن إسرائيل تملك "أدلة قاطعة" حول وجود خطة "سرية" يمكن لإيران أن تفعلها في أي لحظة لامتلاك السلاح النووي.