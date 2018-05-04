موسكو: مفتشو الكيمياوي أنهوا عملهم في دوما

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، الجمعة، إن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أنهوا عملهم في الموقع الذي يشتبه بأنه تعرض لهجوم بالغاز في مدينة #دوما السورية.

وتحقق المنظمة في مقتل العشرات في دوما، الجيب الواقع في ضواحي #دمشق، يوم السابع من أبريل/نيسان لتحديد إن كانوا قتلوا بفعل ذخيرة محظورة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف أن المفتشين أنهوا جولتهم في مواقع بدوما.

وكان مصدر دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه قال، الجمعة، إن فريق الخبراء التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية عاد إلى هولندا مساء الخميس بعد أن توجه لدمشق يوم 14 أبريل/نيسان.