فيديو اقتحام مستشفى شمال حلب.. و"الجيش الحر" يتحرك

تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، فيديو يظهر عناصر مسلحين من "فرقة الحمزة" التابعة للجيش الحر أو ما بات يعرف بـ #درع_الفرات يقتحمون مستشفى "الحكمة والسلام" مساء الجمعة، في مدينة الباب شمال #حلب ، ويطلقون الرصاص ويخطفون ممرضاً.

فرقة الحمزة التابعة للجيش الحر تعلن فصل حامد البولاد الملقب "اليابا" ومجموعته بالكامل وإحالتهم للقضاء العسكري بسبب اعتدائه على الكادر الطبي في مشفى الحكمة بمدينة الباب pic.twitter.com/wo2iueTblR — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) May 5, 2018

وقد أثار هذا التصرف استياء في المنطقة، ما دعا "تنسيقية الباب" بريف حلب الشرقي إلى الدعوة لتنفيذ إضراب في المدينة.

وكانت "فرقة الحمزة" التابعة لقوات درع الفرات اعتقلت قبل أيام طبيباً يدعى محمود السايح، من منزله لأسباب مجهولة.

في المقابل، أعلنت فرقة الحمزة التابعة للجيش الحر فصل العناصر المتورطة، وعلى رأسهم، حامد البولاد الملقب "اليابا" ومجموعته بالكامل وإحالتهم للقضاء العسكري، بسبب اعتدائهم على الكادر الطبي في مستشفى الحكمة.