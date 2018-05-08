الناتو: بوتين استغل يأس الأسد لمد قوته العسكرية

أعلن قائد مسؤول عن جنوب أوروبا في #الناتو، أن #روسيا استغلت دورها العسكري في #سوريا لتعزيز تواجدها البحري في شرق البحر المتوسط، ما جعل المنطقة "مزدحمة للغاية".

وقال أدميرال البحرية الأميركية، جايمس فوغو، لأسوشيتد برس، إن الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين، استغل يأس رئيس النظام السوري، بشار #الأسد، لمد قوة روسيا العسكرية لأبعد من الحدود السورية، مشيراً إلى وقائع "غير آمنة أو غير احترافية" ضمت طائرات روسية.

كما أضاف أن شرق البحر المتوسط أصبح "مزدحماً" بسفن روسية، لكنه "شيء علينا التعامل معه كقوات بحرية محترفة".

وتقول واشنطن وموسكو إن خطاً ساخناً أقيم عام 2015 لمنع وقوع حوادث بين الجيوش في سوريا ويعمل جيداً، إلا أن ضربات صاروخية شنتها مؤخراً الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على منشآت كيمياوية في سوريا أثارت التوترات.