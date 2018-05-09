إعلام النظام السوري: قتيل بانفجار وسط دمشق 

قتل شخصان وأصيب آخرون بجروح، الأربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة وسقوط قذيفة في منطقتين في دمشق، وفق ما أفاد تلفزيون النظام السوري.

وأورد التلفزيون السوري في شريط عاجل مقتل اثنين، وإصابة 14 آخرين جراء ما وصفها بـ "اعتداءات إرهابية" على برج دمشق وساحة الميسات".

وأشار إلى أن قذيفة سقطت على مبنى برج دمشق في ساحة المرجة وسط دمشق، فيما انفجرت عبوة ناسفة داخل سيارة في ساحة الميسات شمال شرق المدينة.

وقال التلفزيون الرسمي إن انفجارا أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، الأربعاء، في ساحة الميسات بالعاصمة السورية دمشق.

وأضاف أن سبب "الاعتداء الإرهابي" لم يتضح.

وأظهرت لقطات تلفزيونية هيكل سيارة محترقة تحولت إلى كومة من المعدن الملتوي.