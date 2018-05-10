بالفيديو.. تصعيد إسرائيلي سوري واستهداف مواقع إيرانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان لوسائل الإعلام المحلية، الخميس، أن إسرائيل هاجمت عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا رداً على وابل من الصواريخ استهدف قواعدها العسكرية في مرتفعات الجولان المحتل فجراً. كما أشار إلى أن الجنرال الإيراني، قاسم #سليماني، قاد الضربة الصاروخية على قواعده في الجولان.

وأضاف البيان أن إسرائيل قصفت أيضاً خمس بطاريات صواريخ سورية مضادة للطائرات وجهت نيرانها صوب طائراتنا.

كما أعلنت إسرائيل أنها أبلغت روسيا بالغارات الجوية.

وكان مراسل "العربية"، أفاد فجر الخميس، أن فصائل مسلحة أطلقت صواريخ من سوريا على مواقع إسرائيلية في الجولان، بينما ردت إسرائيل بإطلاق عدد من الصواريخ على دفعات، مستهدفة عدة مناطق سورية، حيث أعلنت وكالة سانا التابعة للنظام نقلا عن مصدر عسكري أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت الأراضي السورية بالصواريخ، وأن الدفاعات الجوية تصدت لها.

Al-Manar TV correspondent in #Damasus nearly captures dramatic moment when #Israeli missile hits target. Large fire seen in horizon. pic.twitter.com/ggQkYSIqm1 — Riam Dalati (@Dalatrm) May 10, 2018

هذا وحملت إسرائيل إيران مسؤولية إطلاق صواريخ على الجولان من سوريا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، إن قوات إيرانية على الجانب السوري من مرتفعات الجولان أطلقت نحو 20 قذيفة أو صاروخا على أهداف إسرائيلية هناك.



وأضاف أن إسرائيل اعترضت "بعضا" من الصواريخ وأنه لا توجد تقارير عن وقوع خسائر بشرية وأن التلفيات التي لحقت بالمواقع الإسرائيلية "محدودة"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي قد ردّ عليها.

#BREAKING - First footage of explosions hitting #Israeli positions in #Golan. Warning sirens are active and civilians have been instructed to go to bomb shelters. pic.twitter.com/aPSmahrjgW — SURA (@AlSuraEnglish) May 9, 2018

وبحسب المتحدث، أُطلِقت الصواريخ بعيد منتصف ليل الأربعاء، من جانب عناصر فيلق القدس في اتجاه الخطوط الأمامية للجيش الإسرائيلي في الجولان.

وتابع المتحدث "نعلم أن ذلك مصدره فيلق القدس"، قائلا إنّ الجيش الإسرائيلي يأخذ "هذا الهجوم الإيراني ضد إسرائيل بجدية بالغة"، وأضاف "مستعدون لسيناريوهات متنوعة".

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن متحدث عسكري قوله إن الضربات الإسرائيلية استهدفت عشرات المواقع الإيرانية.

الدفاعات السورية تعترض.. وواشنطن تعلق

من جانبه، أعلن النظام السوري، اعتراض الدفاعات السورية صواريخ إسرائيلية.

More footage from Al-Manar TV correspondent in #Damascus, Jaafar Mhanna. With fire raging in the horizon, #Syria AA defence springs back into action about 15 minutes ago to the cheers of some Damascenes. pic.twitter.com/PsnIxr2ux2 — Riam Dalati (@Dalatrm) May 10, 2018

وأفاد مراسل "العربية"، بإطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإسرائيلية على أهداف في سوريا.

وأضاف "تم إطلاق صاروخ من مقاتلة من نوع إف 16 باتجاه الأراضي السورية".

فيما قال مصدر في البنتاغون "نراقب التطورات في الجولان عن كثب".

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية "للعربية": "نحن على علم بتقارير عن سقوط 20 مقذوفة أطلقت على إسرائيل".

مضيقاً "كما قال الوزير بومبيو في القدس الأسبوع الماضي نحن نقف إلى جانب إسرائيل ضد تصرفات إيران الشريرة، ونحن ندعم حق إسرائيل السيادي في الدفاع عن نفسها".