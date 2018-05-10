أطول ضربات إسرائيل بسوريا... استهداف مواقع جوية ورادار

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان لوسائل الإعلام المحلية، الخميس، أن إسرائيل هاجمت عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا رداً على وابل من الصواريخ استهدف قواعدها العسكرية في مرتفعات الجولان المحتل فجراً. كما أشار إلى أن الجنرال الإيراني قاسم #سليماني قاد الضربة الصاروخية على قواعده في الجولان.

وأضاف البيان أن إسرائيل قصفت أيضا خمس بطاريات صواريخ مضادة للطائرات سورية وجهت نيرانها صوب طائراتها.

كما أعلنت إسرائيل أنها أبلغت روسيا بالغارات الجوية.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن الصواريخ الإسرائيلية، التي أطلقت فجر الخميس أصابت عدداً من مواقع الدفاع الجوي السوري وموقع رادار ومستودعاً للذخيرة.



وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عشرات الصواريخ الإسرائيلية، لكن وكالة (سانا) التابعة للنظام ذكرت أن بعض الصواريخ استطاعت "استهداف عدد من كتائب الدفاع الجوي والرادار ومستودع ذخيرة".



إلى ذلك، أشار إعلام النظام السوري إلى أنه تم إسقاط بعض الصواريخ الإسرائيلية إلى الجنوب من مدينة #حمص.

استهداف مواقع ميليشيات تابعة للنظام

كما سُمع دوي انفجارات ضخمة فجراً في سماء العاصمة السورية #دمشق، فيما انقطع التيار الكهربائي عن معظم مناطق دمشق. وقال ناشطون إن أصوات انفجارات في مواقع ميليشيات موالية للنظام السوري في الفوج 116 والقاعدة الجوية 122. واندلعت حرائق في محيط طبريا.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء تحرك لاستهداف مواقع إيرانية في سوريا، وذلك بعد ساعات على بدء تصعيد في الجولان مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن تصديه لصواريخ قال إنها إيرانية استهدفت هضبة #الجولان، ثم إعلان دمشق أيضاً تصديها لصواريخ إسرائيلية.

موضوع يهمك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان لوسائل الإعلام المحلية، الخميس، أن إسرائيل هاجمت عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا... بالفيديو.. تصعيد إسرائيلي سوري واستهداف مواقع إيرانية سوريا

وأوردت وكالة (سانا) في وقت لاحق أن "المضادات الجوية السورية تصدت لموجة جديدة من صواريخ إسرائيل وأسقطتها واحدا تلو الآخر، إلى الجنوب من حمص، وأكدت إسقاط عشرات الصواريخ خلال تصدي دفاعات النظام السوري لها.

وقال إعلام النظام إن إسرائيل تحاول استهداف الدفاعات الجوية وتدمير الرادارات.

ونقل التلفزيون السوري التابع للنظام أن طائرات إسرائيلية من الجولان أطلقت عدداً من الصواريخ باتجاه سوريا والدفاعات الجوية تصدت لها.

أطول الضربات الإسرائيلية

وكان التصعيد بدأ قبل منتصف الليل في جنوب سوريا، إذ أفاد إعلام النظام السوري باستهداف قذائف مصدرها إسرائيل، مدينة البعث في #القنيطرة جنوباً.

يذكر أن تلك الضربات الإسرائيلية التي استغرقت ما يقارب الأربع ساعات، وعلى دفعات، تعد الأطول في الفترات الأخيرة.

كما أن إسرائيل اعترفت ولأول مرة منذ الثامن من أبريل رسمياً باستهداف مواقع في سوريا، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي فجراً أنه يتحرك ضد ما سمّاه أهدافاً إيرانية في سوريا، كما حذر النظام السوري، قائلاً: "إن أي تورط سوري ضد تحركنا العسكري سيواجه ببالغ الخطورة".