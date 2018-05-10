موسكو: دفاعات الأسد أسقطت نصف الصواريخ الإسرائيلية

قال الجيش الروسي إن إسرائيل أطلقت أكثر من 70 صاروخاً على منشآت إيرانية في #سوريا وأن دفاعات النظام السوري أسقطت أكثر من نصفها.

وقالت إسرائيل إنها ضربت عشرات الأهداف الإيرانية خلال الليل ردا على هجوم صاروخي على المواقع الإسرائيلية في هضبة الجولان، في أكبر هجوم إسرائيلي في سوريا منذ حرب 1973.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن 28 طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز إف -15 و إف -16 أطلقت نحو 60 صاروخ جو-أرض خلال الغارة التي استغرقت ساعتين في وقت مبكر من اليوم الخميس. وقالت إن إسرائيل أطلقت أيضا أكثر من عشرة صواريخ أرض - أرض تكتيكية.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور #ليبرمان الخميس أن بلاده ضربت "كل البنى التحتية الإيرانية تقريباً" في سوريا.

كما شدد على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة أمامية ضدها.

وأضاف ليبرمان في مؤتمر هرتزليا الأمني قرب تل أبيب أنه يأمل أن تكون أحدث جولة من العنف مع إيران على الحدود السورية قد انتهت. وقال "آمل أن نكون انتهينا من هذا الفصل وأن يكون الجميع قد فهم الرسالة".