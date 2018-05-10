هذه هي المواقع التي استهدفتها إسرائيل في سوريا؟

ضربت إسرائيل ليل الأربعاء الخميس عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية في سوريا رداً على إطلاق صواريخ نسبته إلى إيران، وبتوجيه من قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ضد مواقع إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة، بحسب ما أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الخميس.

واستهدفت العملية التي تمت ليلاً، والتي تعتبر من بين الأهم للجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة والأكبر ضد أهداف إيرانية، مصدر اطلاق صواريخ ومنشآت استخباراتية ولوجستية ومستودعات، بحسب ما أعلن اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس لصحافيين قائلاً "نحن لا نسعى إلى التصعيد العسكري".

وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد استهدفت الغارات، عشرات الأهداف العسكرية التابعة لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا.

وتمت مهاجمة المواقع التالية:

* مواقع استخبارية إيرانية يتم تفعيلها من قبل #فيلق_القدس

* مقرات قيادة لوجستية تابعة لفيلق القدس

* مجمع عسكري ومجمع لوجيستي تابعيْن لفيلق القدس في #الكسوة . يذكر أن غاات استهدفت قبل يومين أيضاً مصنعاً في الكسوة

* معسكر إيراني في سوريا شمال دمشق

* مواقع لتخزين أسلحة تابعة لفيلق القدس في #مطار_دمشق الدولي

* أنظمة ومواقع استخبارات تابعة لفيلق القدس

* موقع استطلاع ومواقع عسكرية ووسائل قتالية في منطقة فك الاشتباك

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الغارات نفذت وسط إطلاق المضادات السورية نيرانها رغم التحذير الإسرائيلي، ما استدعى رداً إسرائيلياً بقصف عدة أنظمة اعتراض جوي (SA5 SA2 SA 22 SA 17) تابعة للنظام السوري.

كما أعلن أن جميع الطائرات عادت إلى قواعدها بسلام.

إلى ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيتحرك بشكل صارم ضد التموضع الإيراني في سوريا، معتبراً النظام السوري مسؤولاً عما يجري في أراضيه، وأضاف أنه في حالة جاهزية عليا لسيناريوهات متنوعة وسيواصل التحرك من أجل أمن مواطني إسرائيل، بحسب زعمه.

النظام يقر باستهداف مواقع جوية

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن الصواريخ الإسرائيلية، التي أطلقت فجر الخميس أصابت عدداً من مواقع الدفاع الجوي السوري وموقع رادار ومستودعاً للذخيرة.

وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عشرات الصواريخ الإسرائيلية، لكن وكالة (سانا) التابعة للنظام ذكرت أن بعض الصواريخ استطاعت "استهداف عدد من كتائب الدفاع الجوي والرادار ومستودع ذخيرة".

إلى ذلك، أشار إعلام النظام السوري إلى أنه تم إسقاط بعض الصواريخ الإسرائيلية إلى الجنوب من مدينة #حمص.

في حين قال ناشطون إن أصوات انفجارات في مواقع ميليشيات موالية للنظام السوري في الفوج 116 والقاعدة الجوية 122. واندلعت حرائق في محيط طبريا.

كما أشار بعضهم إلى استهداف المواقع التالية:

مطار المزة، مطار الشعيرات، مطار خلخلة الكسوة، الزبلطاني (برج التجارة)، جمرايا (البحوث)، الفرقة الرابعة فوج جباب ازرع اللواء 60 الريف الغربي، الفرقة ال10 ،مواقع ايرانية شمال غرب #السويداء (الكوخ)، التل الكبير غرب بلدة محجة، مدينة البعث، خان ارنبة، تل مانع، القصير، ريف حمص.