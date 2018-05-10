23 قتيلا إثر الغارات الإسرائيلية على سوريا

أسفرت الضربات الإسرائيلية على عدة مناطق في سوريا عن مقتل 23 مقاتلا على الأقل، بينهم 5 من قوات النظام السوري و 18 عنصراً من القوات الموالية له، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد "قتل لا يقل من 23 مقاتلين بينهم 5 من قوات النظام، أحدهم ضابط و 18 آخرين ما بين سوريين وغير سوريين في الغارات الإسرائيلية بعد منتصف الليل في عدة مناطق في سوريا".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور #ليبرمان قد أعلن الخميس أن بلاده ضربت "كل البنى التحتية الإيرانية تقريباً" في سوريا.

كما شدد على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة أمامية ضدها.

وأضاف ليبرمان في مؤتمر هرتزليا الأمني قرب تل أبيب أنه يأمل أن تكون أحدث جولة من العنف مع إيران على الحدود السورية قد انتهت. وقال "آمل أن نكون انتهينا من هذا الفصل وأن يكون الجميع قد فهم الرسالة".

إلى ذلك، أكد أن إسرائيل لا تريد تصعيد الوضع.

كما أوضح أن أي صواريخ إيرانية لم تسقط داخل أراض تحت سيطرة إسرائيل.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في بيان لوسائل الإعلام المحلية، صباح الخميس، أن إسرائيل هاجمت عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا رداً على وابل من الصواريخ استهدف قواعدها العسكرية في مرتفعات الجولان المحتل فجراً. كما أشار إلى أن الجنرال الإيراني قاسم #سليماني قاد الضربة الصاروخية على قواعده في الجولان.

وأضاف البيان أن إسرائيل قصفت أيضا خمس بطاريات صواريخ مضادة للطائرات السورية وجهت نيرانها صوب طائراتها.

كما أعلنت إسرائيل أنها أبلغت روسيا بالغارات الجوية.