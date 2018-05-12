11 قتيلاً إيرانياً بالضربة الإسرائيلية في سوريا

قتل 11 إيرانياً على الأقل في القصف والغارات الإسرائيلية، فجر الخميس، في #سوريا، وفق حصيلة جديدة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.

وأكد مدير المرصد، رامي عبد الرحمن: "ارتفاع الخسائر البشرية إلى 27 على الأقل، هم 6 من قوات النظام، بينهم 3 ضباط، و11 من العناصر الإيرانيين، و10 آخرون القسم الأكبر منهم من جنسيات غير سورية".

وعزا عبد الرحمن ارتفاع الحصيلة إلى وفاة أحد الجرحى، وبعد التأكد من مقتل عناصر مفقودين.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد أعلن في بيان لوسائل الإعلام المحلية، صباح الخميس، أن #إسرائيل هاجمت عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا رداً على وابل من الصواريخ استهدف قواعدها العسكرية في مرتفعات الجولان المحتل فجراً.

كما لفت إلى أن إسرائيل قصفت أيضاً خمس بطاريات صواريخ مضادة للطائرات السورية وجهت نيرانها صوب طائراتها.